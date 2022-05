L’Empoli è pronto a riscattare Vicario: la strategia del Napoli (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli è molto attivo sul mercato: nonostante la data d’inizio della sessione estiva sia fissata per il 1° luglio, il club di De Laurentiis ha già annunciato tre acquisti e un rinnovo. Ma il mercato degli azzurri non si ferma qui. La dirigenza partenopea potrebbe intervenire anche nel reparto dei portieri. Infatti, Ospina è in scadenza e ancora non si è trovato l’accordo per il rinnovo e Meret potrebbe cercare maggior spazio altrove. Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Come anticipato già dalla nostra redazione un paio di settimana fa, il Napoli è sulle tracce di Guglielmo Vicario. L’edizione odierna de La Repubblica conferma l’interesse e fa il punto della situazione. Il portiere è stato una delle rivelazioni di questa Serie A ed ha messo su di sé gli occhi di diverse squadre. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè molto attivo sul mercato: nonostante la data d’inizio della sessione estiva sia fissata per il 1° luglio, il club di De Laurentiis ha già annunciato tre acquisti e un rinnovo. Ma il mercato degli azzurri non si ferma qui. La dirigenza partenopea potrebbe intervenire anche nel reparto dei portieri. Infatti, Ospina è in scadenza e ancora non si è trovato l’accordo per il rinnovo e Meret potrebbe cercare maggior spazio altrove. Guglielmo(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Come anticipato già dalla nostra redazione un paio di settimana fa, ilè sulle tracce di Guglielmo. L’edizione odierna de La Repubblica conferma l’interesse e fa il punto della situazione. Il portiere è stato una delle rivelazioni di questa Serie A ed ha messo su di sé gli occhi di diverse squadre. ...

