Il lungo divorzio tra la Russia e l’Occidente Diritti umani | Spazio | università

(Di domenica 29 maggio 2022) Più di un mese fa annotavamo come l’Europa, al netto di una reazione di condanna con pochi precedenti per velocità e compattezza, faticasse a riprendersi dalla shock per lo scoppio di un conflitto vero in Ucraina. Dal 2014 gli analisti di questioni russe (gruppo sparuto rispetto all’inflazione di commentatori comparsi oggi) avvertivano della determinazione di Mosca nel riportare Kiev nella sua orbita. Tuttavia la possibilità che ciò avvenisse con una campagna militare “all’antica” era considerata remota. Uno spauracchio solo ventilato, come accaduto in altre occasioni, per tirare la volata ad un’azione diplomatica. Ora che il dato incontrovertibile della prima guerra europea al tempo dei social-media è il passaggio della politica estera di Mosca “dalla carota al cannone”, è centrale decifrare scelte russe con ripercussioni future di impatto prolungato. A prescindere dalla durata ...