Futuro Koulibaly, parla l’agente: arriva la conferma sulla trattativa (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli continua a preparare il prossimo calciomercato, un calciomercato che si prospetta ricco di colpi di scena e di decisioni pesanti. Acquisti e cessioni sembrano quasi in secondo piano quest’anno, vista l’importanza dei rinnovi contrattuali che ci sono in gioco. Leader, tecnici e carismatici, devono prolungare la loro permanenza a Napoli oppure scegliere una nuova meta. Questo è il caso anche di Kalidou Koulibaly. Il numero 26 azzurro, designato come capitan Futuro, ha la scadenza contrattuale fissata a giugno 2023. Così come Insigne, Koulibaly in caso di permanenza a scadenza potrebbe accordarsi con una nuova squadra da gennaio, bypassando De Laurentiis e tutto il Napoli. NAPLES, ITALY – MAY 15: Lorenzo Insigne of SSC Napoli applauds their fans after the final whistle of the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli continua a preparare il prossimo calciomercato, un calciomercato che si prospetta ricco di colpi di scena e di decisioni pesanti. Acquisti e cessioni sembrano quasi in secondo piano quest’anno, vista l’importanza dei rinnovi contrattuali che ci sono in gioco. Leader, tecnici e carismatici, devono prolungare la loro permanenza a Napoli oppure scegliere una nuova meta. Questo è il caso anche di Kalidou. Il numero 26 azzurro, designato come capitan, ha la scadenza contrattuale fissata a giugno 2023. Così come Insigne,in caso di permanenza a scadenza potrebbe accordarsi con una nuova squadra da gennaio, bypassando De Laurentiis e tutto il Napoli. NAPLES, ITALY – MAY 15: Lorenzo Insigne of SSC Napoli applauds their fans after the final whistle of the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC ...

Advertising

casertacampania : RT @Napoli_Report: F. Ramadani, agente di #Koulibaly, a @CorSport: “In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene… - Stefaniaugo77 : RT @Napoli_Report: F. Ramadani, agente di #Koulibaly, a @CorSport: “In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene… - DomPepeLiberato : RT @Napoli_Report: F. Ramadani, agente di #Koulibaly, a @CorSport: “In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene… - Tiarossi2 : RT @forumJuventus: (TS-CDS) 'La Juventus rimane alla finestra per Koulibaly, il procuratore del giocatore ha chiarito che attende la chiama… - pasquale_caos : Qui discutiamo degli addii dei capitani Hamsik e Insigne, forse di quello del capitan futuro Koulibaly Ma ricordi… -