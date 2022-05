Fonti di palazzo Chigi | ‘Decontribuzione Sud’ sarà prorogata

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 29 maggio 2022) "Il governo ha attivato da tempo le opportune interlocuzioni con la Commissione europea per prorogare la misura 'Decontribuzione Sud', in scadenza a giugno. Questa misura, che prevede uno sgravio contributivo per le imprese che operano nelle regioni del Sud, è stata realizzata sinora in connessione al 'temporary framework covid', deroga alle regole europee sugli aiuti di Stato promosso dalla Commissione europea. La nuova finestra di deroga si aprirà a luglio, in continuità con la situazione precedente". Lo precisanodi. Da qualche giorno, e ancora oggi, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni accusava il governo di non aver fatto i passi necessari per prorogare la misura.