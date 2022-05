Damascelli | “Ancelotti volgarmente licenziato da De Laurentiis | la Champions il premio giusto”

(Di domenica 29 maggio 2022) Carloha vinto la UefaLeague 2021/22 col Real Madrid,: “È statoda De”. Il giornalista nel suo editoriale su Libero fa un riferimento anche al presidente del Napoli, che aveva voluto fortementealla guida del suo club, salvo poi rompere i rapporti con il tecnico di Reggiolo anche per questioni sul famoso ritiro e ammutinamento. Desul licenziamento diha fatto capire che hanno pesato i giudizi dei tifosi, ma lo stesso ex tecnico del Napoli ha dato un’altra versione dei fatti. Intantoha vinto la quartaLeague da allenatore, record unico per il tecnico italiano, incassando anche i ...

Advertising

napolista : Damascelli: la Champions è il premio per #Ancelotti, licenziato volgarmente da De Laurentiis Su Il Giornale: è il… - infoitsport : Damascelli: 'Ancelotti ha mille voglie di smentire ADL e la sua orchestra' - ParliamoDiNews : Damascelli: `Ancelotti ha una voglia matta di smentire De Laurentiis e la sua orchestra` #damascelli #ancelotti… - infoitsport : Damascelli: 'Ancelotti ha mille voglie di smentire ADL e la su - infoitsport : Champions League, Damascelli: 'Ancelotti vuole smentire De Laurentiis' -

Sul Giornale. Hanno bocciato persino Benitez e. Oggi sopportano Spalletti, anche se il Napoli è terzo dopo il 5 posto tafazziano dell'... Lo scrive Tonysu Il Giornale.Da ilnapolista.it KARIM BENZEMA CARLOSul Giornale un bel ritratto di Carloda parte di Tony. Carlo Erminio, secondo nome in omaggio del nonno, come si usava nelle sacre famiglie nostrane. Tifava per l'Inter e ...Carlo Ancelotti ha vinto la Uefa Champions League 2021/22 col Real Madrid, Damascelli: “È stato volgarmente licenziato da De Laurentiis”. Il giornalista nel suo editoriale su Libero fa un riferimento ...Su Il Giornale: è il premio a un calcio umano, normale, mai esibito come unico ed esclusivo. Ceferin costretto a consegnare la coppa al nemico Perez ...