Covid, a Bergamo 169 nuovi casi. In Lombardia +1.767 positivi e 9 decessi (Di domenica 29 maggio 2022) I dati Diminuiscono ricoveri, 2 nuovi ingressi in intensiva. L’aggiornamento a domenica 29 maggio. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 maggio 2022) I dati Diminuiscono ricoveri, 2ingressi in intensiva. L’aggiornamento a domenica 29 maggio.

Advertising

f43bb0d6a395428 : RT @marulli2019: Questi se me fregano di ogni. È una macchina militare, preparata ALTROVE. Oltretutto, senza alcuna trasparenza. A partire… - Dome689 : Covid, a Bergamo 169 nuovi casi. In Lombardia 1.767 positivi e 9 decessi - AndreaGaratti : @Corriere Magari … Vi prego, rendete pubblici le indagini di Bergamo sul covid. - Gnomiefate : RT @marulli2019: Questi se me fregano di ogni. È una macchina militare, preparata ALTROVE. Oltretutto, senza alcuna trasparenza. A partire… - DanielaMgam : RT @Teresat73540673: Nel febbraio 2020,ero l'unica a urlare,che il covid era pericoloso,xché non naturale,invitano tutti alle mascherine,di… -