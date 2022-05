Calcio | Oliveira | ' ho un contratto e un sentimento speciale per il Porto'

(Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - "L'importante per la mia carriera è continuare a vincere. Ho uncon ile ora vado a riposare e a ricaricare le batterie. Concludo la stagione con tre titoli, il che ha sempre un forte impatto. Sono molto felice per la doppietta del, per lo staff, i compagni di squadra e gli amici, ma dal momento in cui sono andato alla Roma mi sono dedicato alla causa, anche se ho unper ile tifo a distanza". Sergiosi esprime così in merito al suo futuro. Il trentenne centrocampistaghese, di proprietà del, ha giocato in prestito da gennaio nella Roma. "Ho giocato 46 partite. Nella prima fase non ho giocato con la regolarità che mi piaceva, ma a un certo ...

Il centrocampista portoghese Sergio Oliveira ha parlato a margine dell'evento 'Best Models' del suo futuro e della stagione appena conclusa. Sbarcato alla Roma a gennaio in prestito con diritto di ris ...