Brescia: in Castello sette giorni di tennis e divertimento (Di domenica 29 maggio 2022) Lunedì 30 maggio scatta il torneo ITF femminile organizzato dal tennis Forza e Costanza 1911. In attesa dell'esito delle “quali”, già sette azzurre presenti nel tabellone di singolare Leggi su federtennis (Di domenica 29 maggio 2022) Lunedì 30 maggio scatta il torneo ITF femminile organizzato dalForza e Costanza 1911. In attesa dell'esito delle “quali”, giàazzurre presenti nel tabellone di singolare

Advertising

livetennisit : Internazionali femminili di Brescia | Lunedì ripartono gli Internazionali di Brescia: in Castello sette giorni di t… - UffStampaSport : Qui il comunicato stampa -> - UffStampaSport : Lunedì ripartono gli Internazionali di Brescia: in Castello sette giorni di tennis e divertimento Link al comunica… - Poghos2003 : RT @antoniamilesi: @VanDerSara_1 Brescia ?? castello nel centro della città...rialzato sulla collina a dominare tutto - _mysweetescape_ : RT @argone69: I'm at Castello di Brescia in Brescia, BS -