Agenzia delle Entrate, dichiarazione precompilata 730: novità incomprensibili (Di domenica 29 maggio 2022) Ragusa – Lo scorso 20 maggio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che, da quest’anno, la gestione della dichiarazione precompilata del modello 730 può essere dal contribuente affidata non solo ad un familiare ma anche a persona di fiducia diversa da un familiare. L’Associazione nazionale commercialisti evidenzia che si tratta di una misura che non solo è in palese contraddizione con il fine stesso della precompilata ma di fatto può favorire anche fenomeni che dovrebbero essere contrastati dall’Amministrazione finanziaria e non certo incentivati quali l’esercizio abusivo della professione e situazioni di irregolarità fiscale conseguenti alle possibili, o per meglio dire probabili, mancate fatturazioni di prestazioni.“Non si comprende, in quanto non specificato nella comunicazione di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Ragusa – Lo scorso 20 maggio l’ha annunciato che, da quest’anno, la gestione delladel modello 730 può essere dal contribuente affidata non solo ad un familiare ma anche a persona di fiducia diversa da un familiare. L’Associazione nazionale commercialisti evidenzia che si tratta di una misura che non solo è in palese contraddizione con il fine stesso dellama di fatto può favorire anche fenomeni che dovrebbero essere contrastati dall’Amministrazione finanziaria e non certo incentivati quali l’esercizio abusivo della professione e situazioni di irregolarità fiscale conseguenti alle possibili, o per meglio dire probabili, mancate fatturazioni di prestazioni.“Non si comprende, in quanto non specificato nella comunicazione di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - Agenzia_Ansa : Alcune decine di donne hanno sfidato il regime talebano in Afghanistan con una protesta a Kabul per chiedere 'pane,… - Agenzia_Ansa : Scontri questa mattina sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme tra polizia e manifestanti palestinesi che si era… - oggieridomani : Il Giappone ha protestato con la Corea del Sud per attività nell'area delle isole contese. Secondo l'agenzia Kyodo,… - LoreGabriFede : RT @MiroAndrea: No al trasloco di Vivaio: 40 famiglie bussano al Tar E per l’affitto l’Agenzia delle entrate stima 532mila euro - Cronaca h… -