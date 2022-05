(Di sabato 28 maggio 2022)- Un malore improvviso si è portato via la vita di unpapà di duedi 17 e 21. Choc aper la scomparsa diFerretti, 58, militare dell'Arma in ...

Advertising

corriereadriatico.it

Strazio e dolore tra i colleghi, a partire dai comandanti delle stazioni locali che anche sui social hanno espresso vicinanza alla famiglia dellascia la moglie Morena e i ...Qualcuno è entrato in casa sua, volevo capire se le mancano dei soldi" Lui è un truffatore, non un. Anzi sono in due, padre e figlio, Giovanni eCena, 55 e 26 anni, sinti, ... Valentino, carabiniere e padre di due figli, muore a 58 anni. Era in servizio ad Ancona, l'addio a Marotta MAROTTA - Un malore improvviso si è portato via la vita di un carabiniere papà di due figli di 17 e 21 anni. Choc a Marotta per la scomparsa di Valentino Ferretti, 58 anni, ...