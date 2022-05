Usa, sparatoria a un party per strada: una donna ha ucciso con la sua pistola un uomo che voleva colpire la folla con bambini (Di sabato 28 maggio 2022) Una donna ha sparato con la sua pistola uccidendo un uomo che stava sparando a sua volta con un fucile semiautomatico sulla folla durante una festa per strada a Charleston, in West Virginia. A pochi giorni dall’ultima tragica strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, negli Stati Uniti è riesplosa la polemica sulla diffusione delle armi e la necessità di limitarne la libertà di detenzione. Secondo quanto riporta la Bbc e i media locali, la trentenne stava partecipando a una festa di compleanno lo scorso mercoledì davanti a un condominio e possedeva regolarmente la sua pistola. La vittima era Dennis Butler, 37enne con precedenti penali, che poco prima della sparatoria era stato invitato a non parcheggiare nell’area in cui si stava svolgendo il compleanno. ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Unaha sparato con la suauccidendo unche stava sparando a sua volta con un fucile semiautomatico sulladurante una festa pera Charleston, in West Virginia. A pochi giorni dall’ultima tragica strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, negli Stati Uniti è riesplosa la polemica sulla diffusione delle armi e la necessità di limitarne la libertà di detenzione. Secondo quanto riporta la Bbc e i media locali, la trentenne stava partecipando a una festa di compleanno lo scorso mercoledì davanti a un condominio e possedeva regolarmente la sua. La vittima era Dennis Butler, 37enne con precedenti penali, che poco prima dellaera stato invitato a non parcheggiare nell’area in cui si stava svolgendo il compleanno. ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Link4Universe : 'Se muoio in una sparatoria nella scuola, lasciate il mio corpo sulle scalinate dell congresso' Due parole sulla tr… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - DanieleDann1 : ?? Strage in #Texas, la polizia ammette: «Abbiamo aspettato troppo». #USA #armi #scuola #sparatoria… - eusebiofg : Vuole essere una giustificazione? La polizia ha difeso la donna, elogiandone il coraggio per aver reagito anziché… -