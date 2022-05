Traffico Roma del 28-05-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Arimondi nessuna variazione rispetto al collegamento precedente la circolazione si mantiene irregolari sulla principale rete viaria della capitale sono brevi e appuntamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Appia e Lanina ed in centro Per una manifestazione chiusa via Napoleone III pertanto le linee tram e 514 limitano servizio a Piazza di Porta Maggiore e per la manifestazione 100 anni quartiere Appio Latino via Metaponto è chiusa all’altezza di via Gallia alle 21 di questa sera in via dell’Oceano Atlantico è in programma un concerto presso l’Atlantico live possibili quindi difficoltà per ilin tutta l’area circostante e oggi e domani domenica 29 maggio chiusa la metro B tra Castro Pretorio Laurentina attivo comunque un servizio bus sostitutivo mentre ...