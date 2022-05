The Mandalorian 3: Bryce Dallas Howard torna alla regia per la terza stagione (Di sabato 28 maggio 2022) Bryce Dallas Howard dirigerà un altro episodio di The Mandalorian nella nuova stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars. Bryce Dallas Howard sarà coinvolta nella realizzazione di The Mandalorian 3. Dopo la doppia esperienza passata, tornerà infatti alla regia per i nuovi episodi della serie TV in uscita a febbraio 2023 su Disney+. A partire dalla giornata di ieri, i numerosissimi fan di Star Wars sparsi per il mondo hanno avuto la possibilità di iniziare a godersi una delle serie TV più attese dell'anno, ambientata proprio nell'universo di Guerre Stellari, ovvero Obi-Wan Kenobi. In attesa di scoprire i pareri di pubblico e critica per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022)dirigerà un altro episodio di Thenella nuovadella serie ambientata nell'universo di Star Wars.sarà coinvolta nella realizzazione di The3. Dopo la doppia esperienza passata, tornerà infattiper i nuovi episodi della serie TV in uscita a febbraio 2023 su Disney+. A partire dgiornata di ieri, i numerosissimi fan di Star Wars sparsi per il mondo hanno avuto la possibilità di iniziare a godersi una delle serie TV più attese dell'anno, ambientata proprio nell'universo di Guerre Stellari, ovvero Obi-Wan Kenobi. In attesa di scoprire i pareri di pubblico e critica per ...

