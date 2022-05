(Di sabato 28 maggio 2022) Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "In un agguato terroristico tanto vile, quanto efferato, 42 anni fa, a Milano venne ucciso ildel Corriere della Sera, Walter. Nonmai il suoperché è proprio da giornalisti, ma prima ancora da uomini, come Walterche bisogna trarre insegnamenti e principi per poter rivendicare sempre il diritto alla libertà e alla democrazia". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio

... questo il punto fermo da cui ripartire, ogni volta che ilcerca di minare vite e ... il lento cammino della giustizia " da piazzaa Brescia a Bologna". Questa sera sarà tenuto ben ......era in corso una manifestazione contro ilneofascista. La Strage di Piazza Loggia è considerato uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di piazza... Terrorismo: Fontana, 'non dimentichiamo sacrificio giornalista Tobagi' Milano, 28 mag. (Adnkronos) – “In un agguato terroristico tanto vile, quanto efferato, 42 anni fa, a Milano venne ucciso il giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Non dimentichiamo mai il ...Le collega agli altri grandi misteri d’Italia: Portella delle Ginestre, Piazza Fontana, “caso Moro”, strage della ... per mezzo secolo ha fatto di tutto e di più, usando anche il terrorismo rosso e ...