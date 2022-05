Tempesta d'amore, anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno: Maja soccorre Florian (Di sabato 28 maggio 2022) Il Fürstenhof continuerà a fare da scenario alle vicende di Tempesta d'amore e, stando alle anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno, non mancheranno le novità. Innanzitutto, André sarà in crisi per la seconda stella e se la prenderà con lo staff della cucina. Per distrarlo, Alfons e Hildegard accetteranno di stipulare con lui una polizza assicurativa sulla casa, ma quando lo chef si recherà nel loro appartamento, si verificherà un forte rumore. Intanto, Michael prescriverà a Florian un antibiotico e Maja si avvicinerà molto al ragazzo per dargli il suo supporto. In seguito, Vanessa rimedierà a Gerry un lavoro in lavanderia, mentre Hannes scoprirà che le Von Thalheim stanno avendo problemi con dei cavalli della loro tenuta. Tempesta ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022) Il Fürstenhof continuerà a fare da scenario alle vicende did'e, stando alledal 29al 4, non mancheranno le novità. Innanzitutto, André sarà in crisi per la seconda stella e se la prenderà con lo staff della cucina. Per distrarlo, Alfons e Hildegard accetteranno di stipulare con lui una polizza assicurativa sulla casa, ma quando lo chef si recherà nel loro appartamento, si verificherà un forte rumore. Intanto, Michael prescriverà aun antibiotico esi avvicinerà molto al ragazzo per dargli il suo supporto. In seguito, Vanessa rimedierà a Gerry un lavoro in lavanderia, mentre Hannes scoprirà che le Von Thalheim stanno avendo problemi con dei cavalli della loro tenuta....

