Strage in Texas | raccolti 2 milioni e mezzo per i figli orfani della maestra uccisa e del marito morto di crepacuore

Cristian, 23 anni, Jose (19), Alysandra (15), Lyliana (13). Non sono alcuni dei ragazzi morti nella Strage di Uvalde, in Texas. Sono i ragazzi che a causa della follia del 18enne Salvador Ramos che ha ucciso 19 bambini e 2 maestre, sono rimasti orfani. La madre, l'insegnante Irma Garcia, è stata ammazzata nel giorno della sparatoria alla Robb Elementary School. Il padre, Joe Garcia, dopo 48 ore dalla perdita della moglie, è morto di crepacuore, accasciandosi a terra nella cucina di casa. E così quei quattro ragazzi sono rimasti senza genitori, da un giorno all'altro. Senza un motivo. Ma in America evidentemente qualcuno ha ancora un cuore. Perché dopo la morte di Irma e Joe Garcia è stata lanciata, per sostenere economicamente il futuro di quei 4

