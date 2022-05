Sport e Covid: il convegno dell’Anfi a Ostia insieme al Prof. Zeppilli (Di sabato 28 maggio 2022) Ostia – La Sezione Nazionale dell’Anfi – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Atleti delle Fiamme Gialle si rinnova e realizza una nuova nascita. Lo fa anche con numerosi appuntamenti in programma, in cui si tratteranno temi degli anni 2000 che andranno dal sociale, passando per la cultura, fino allo Sport. Il primo di questi eventi si è svolto questa mattina nell’Aula Magna della Scuola Tributaria di Polizia Economica e Finanziaria della Caserma Italia a Ostia della Guardia di Finanza. Il Covid e lo Sport è stato un argomento battuto negli ultimi tempi e inevitabile, dopo i fatti pandemici accaduti in tutto il mondo. E allora il seminario svolto, alla presenza degli ex atleti gialloverdi e di tanti rappresentanti delle associazioni Sportive del X Municipio e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– La Sezione Nazionale– Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Atleti delle Fiamme Gialle si rinnova e realizza una nuova nascita. Lo fa anche con numerosi appuntamenti in programma, in cui si tratteranno temi degli anni 2000 che andranno dal sociale, passando per la cultura, fino allo. Il primo di questi eventi si è svolto questa mattina nell’Aula Magna della Scuola Tributaria di Polizia Economica e Finanziaria della Caserma Italia adella Guardia di Finanza. Ile loè stato un argomento battuto negli ultimi tempi e inevitabile, dopo i fatti pandemici accaduti in tutto il mondo. E allora il seminario svolto, alla presenza degli ex atleti gialloverdi e di tanti rappresentanti delle associazioniive del X Municipio e ...

Advertising

tiziueb : @Massimi40945796 @stefaniaconti @StefanoBerto83 @ScuolaNoCovid @BarbagianStein Mai detto di no. Si certo sotto i 5… - _ANT__Z_ : @sportnegato @MinisteroSalute Circa 1500 ingressi nei pronto soccorso tra GLI UNDER 18 NOT VACCINATED a febbraio e… - Paolo52364232 : @Primopandolfi @Pretoria68 Perché tu sai quanti morti ci sono stati oggi per cancro infarto ictus età? No perché ti… - NTR24 : ‘San Pio’, nessun decesso nei reparti covid. Tre dimessi, 25 i ricoverati positivi - Prima_Vera56 : @B63246675BryBry @a_meluzzi Perché dovrei cancellarlo ? È la semplice dimostrazione che i decessi nello sport (calc… -