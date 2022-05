Referendum giustizia, domani iniziativa di Azione e +Europa (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo: Azione e +Europa conducono da sempre battaglie per una giustizia liberale: i cinque quesiti del Referendum del prossimo 12 giugno, dopo le riforme del governo Draghi realizzate in sede parlamentare, sono tasselli importanti per stimolare altri miglioramenti per tutti i cittadini italiani. Ci sono infatti ancora tante situazioni di ingiustizia, all’interno del sistema giudiziario: ad esempio ad oggi non esiste una responsabilità civile diretta per i magistrati per cui il cittadino che abbia subito un danno derivante da una causa non può rivalersi direttamente sul magistrato, ma indirettamente contro lo Stato. Dall’altra parte invece negli ultimi 30 anni oltre 30.000 persone hanno ricevuto un indennizzo dallo Stato per ingiusta detenzione e la spesa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo:conducono da sempre battaglie per unaliberale: i cinque quesiti deldel prossimo 12 giugno, dopo le riforme del governo Draghi realizzate in sede parlamentare, sono tasselli importanti per stimolare altri miglioramenti per tutti i cittadini italiani. Ci sono infatti ancora tante situazioni di in, all’interno del sistema giudiziario: ad esempio ad oggi non esiste una responsabilità civile diretta per i magistrati per cui il cittadino che abbia subito un danno derivante da una causa non può rivalersi direttamente sul magistrato, ma indirettamente contro lo Stato. Dall’altra parte invece negli ultimi 30 anni oltre 30.000 persone hanno ricevuto un indennizzo dallo Stato per ingiusta detenzione e la spesa ...

