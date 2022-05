Quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali col 4° posto al Giro d’Italia? Montepremi e cifre (Di sabato 28 maggio 2022) Vincenzo Nibali ha conquistato un pregevole quarto posto in classifica generale al Giro d’Italia 2022. Lo Squalo ha tenuto botta nell’arco delle tre settimane ed è riuscito a concludere ai piedi del podio, nonostante le difficoltà fisiche riscontrate a inizio stagione e nonostante le ultime due annate agonistiche sottotono. Si tratta di un risultato di livello di assoluto spessore tecnico, portato a casa a 37 anni di età e con enormi sacrifici. Il capitano dell’Astana ha vinto il Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016, si è imposto al Tour de France 2014, in bacheca vanta anche una Vuelta e tre Classiche Monumento (due Giri di Lombardia e una Milano-Sanremo). Il quarto posto in questa edizione della Corsa Rosa rappresenta il modo migliore ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)ha conquistato un pregevole quartoin classifica generale al2022. Lo Squalo ha tenuto botta nell’arco delle tre settimane ed è riuscito a concludere ai piedi del podio, nonostante le difficoltà fisiche riscontrate a inizio stagione e nonostante le ultime due annate agonistiche sottotono. Si tratta di un risultato di livello di assoluto spessore tecnico, portato a casa a 37 anni di età e con enormi sacrifici. Il capitano dell’Astana ha vinto ilnel 2013 e nel 2016, si è imal Tour de France 2014, in bacheca vanta anche una Vuelta e tre Classiche Monumento (due Giri di Lombardia e una Milano-Sanremo). Il quartoin questa edizione della Corsa Rosa rappresenta il modo migliore ...

Advertising

DeliceAngela : @sursumcorda29 Per spostare uno zombie odiato quanti soldi spesi, che vergogna! - infoitsport : Quanti soldi ha guadagnato Camila Giorgi con gli ottavi al Roland Garros? Montepremi e cifre - HazeZaMira : @Cartabellotta @GIMBE Quanti soldi vi danno le case farmaceutiche per il loro marketing eh? Tranquilli che la mioca… - moonys_paws : @abitofscorpio dipende da quanti sono i libri e da quanti soldi ho dietro - jessica_zorzina : RT @BranchiAle: Leclerc che controlla quanti soldi di budget Cup hanno già speso per aggiustare la monoposto di Sainz. #MonacoGP https://t.… -