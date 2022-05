Putin il 'pacifista' testa il missile ipersonico Zircon (e manda un segnale mafioso a Svezia e Finlandia)

Advertising

rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - fattoquotidiano : Intervista a Luciana Castellina Pacifista militante da 40 anni, è convinta che inviare armi equivalga a 'un massac… - jadarf1 : RT @globalistIT: - GramsciAG : RT @globalistIT: - globalistIT : -

I missili balistici ipersonici 'Kinjal' e i missili da crociera ' Zircon ' appartengono a una famiglia di nuove armi sviluppate dalla Russia e che Vladimirdescrive come 'invincibili'.... osserva a botta calda, un po' interdetto: 'Ma connon c'ha già parlato Draghi'. Non ci ha parlato il ministro degli Esteri, Di Maio, a cui tutti oggi chiederanno del touro filo - ... Putin, svolta ‘pacifista’: i militari potranno restare nell’esercito fino a 65 anni La Duma russa ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di servizio militare in Russia ...Il missile Zircon è stato lanciato dalla fregata Admiral Gorchkov nel Mare di Barents contro un bersaglio nelle acque artiche del Mar Bianco a mille chilometri di distanza ...