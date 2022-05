Orso sbrana 15 pecore in Tirolo, lupi a Obereggen (Di sabato 28 maggio 2022) Bolzano – In Tirolo un Orso ha sbranato almeno 15 pecore. Mancano all’appello altri 20 animali che potrebbero essere precipitati durante la fuga oppure a loro volta essere stati sbranati. Il fatto è avvenuto nella valle Karwendel, a nord di Innsbruck, poco lontano dal confine con la Baviera, in una zona che per ironia della sorte si chiama Bäralpl, ovvero l’Alpe dell’Orso.Gli allevatori, che solo pochi giorni prima avevano portato le loro greggi sull’alpeggio, hanno riportato i rimanenti 60 esemplari a valle, scrive la Tiroler Tageszeitung. L’assessore tirolese Josef Geisler invita la popolazione all’attenzione, mentre il guardia caccia Gregor Rimingsdorfer consiglia addirittura di evitare la zona.Nel frattempo un branco di lupi è stato immortalato in pieno ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Bolzano – Inunhato almeno 15. Mancano all’appello altri 20 animali che potrebbero essere precipitati durante la fuga oppure a loro volta essere statiti. Il fatto è avvenuto nella valle Karwendel, a nord di Innsbruck, poco lontano dal confine con la Baviera, in una zona che per ironia della sorte si chiama Bäralpl, ovvero l’Alpe dell’.Gli allevatori, che solo pochi giorni prima avevano portato le loro greggi sull’alpeggio, hanno riportato i rimanenti 60 esemplari a valle, scrive la Tiroler Tageszeitung. L’assessore tirolese Josef Geisler invita la popolazione all’attenzione, mentre il guardia caccia Gregor Rimingsdorfer consiglia addirittura di evitare la zona.Nel frattempo un branco diè stato immortalato in pieno ...

