McLaren, che venerdì è stato a Monaco? Ricciardo sulla graticola (Di sabato 28 maggio 2022) Gioia metà in casa McLaren. La bilancia della positività, come ormai spesso accade, pende dalla parte di Lando Norris che, anche se non al meglio a livello fisico, si è reso protagonista di un buon venerdì. Daniel Ricciardo, al contrario, non ha migliorato le sue prestazioni incolore aggiungendo l'aggravante dell'incidente che ha danneggiato, fortemente, una delle due vetture papaya in pista. L'australiano, dopo le dichiarazioni di Zak Brown, sembra essere ancor di più sulla graticola. Sarà un Gran Premio di Monaco fondamentale. Le parole di Lando Norris e Daniel Ricciardo di McLaren "Fisicamente mi sento molto meglio rispetto a settimana scorsa – ha dichiarato il numero Lando Norris di McLaren – ed il fatto che stia facendo ...

