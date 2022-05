La Lancia sprigiona tutta la sua potenza | la Delta HF torna di moda Video

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 28 maggio 2022) Laè uno dei grandi marchi italiani più amati in assoluto e di recente ha deciso dire diriproponendo un vecchio modello. L’Italia è sempre stata una di quelle nazioni che ha puntato moltissimo sull’Industria dell’automobilismo, avendo nei propri confini una serie dei marchi davvero eccezionali e meravigliosi, con lache è stata in grado in questi ultimi anni di rirsi in maniera sempre più importante all’interno del grande mercato dopo qualche anno buio, tanto è vero che di recente sta pensando addirittura a una grande svolta arrivando a realizzare uno dei suoi modelli storici che l’hanno resa immortale.HT (Ansa Foto)Ci sono alcuni modelli che non passano mai veramente di, con le fabbriche che a un ...