Advertising

PianetaMilan : #Kakà : “ #Mbappe è uno dei migliori giocatori al mondo, è fortissimo” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - MaldinismoVero : @GaeWeAreAcMilan @FusatoRiccardo hanno la più clamoroso storia di gente che dopo aver giocato con loro li ignora, e… - 6dombele : 2007 kaka 2008 ronaldo 2009 messi 2010 messi 2011 messi 2012 messi 2013 ronaldo 2014 ronaldo 2015 messi 2016 sua… - Alessan87633271 : @_Alemarinelli_ @t_l_71 @capuanogio Vabbè il real in ogni caso è stato ripagato con la sua moneta....kaka' ronaldo… - HikkyLaky38 : Questo signore qui è arrivato a 20 anni con belle speranze in un mercato con Ronaldo, Kaka e Xabi Alonso. Rimane e… -

Pianeta Milan

Quando il Real prendeva in una sessione di mercato Benzema , Ronaldo eera molto più bello vero', o anche: 'Sinceramente a me va bene , non sono io che faccio le regole. Grazie per aver pensato ...Chi ha segnato più gol in questa edizione di UEFA Champions League E chi ha fatto più assist Contenuti top media C'è stato un errore durante la riproduzione del video Prossimo video Tutti i gol di ... Kakà: “Mbappe è uno dei migliori giocatori al mondo, è fortissimo” | News