Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi parla del chirurgo che sull'isola farebbe i ritocchini (Di sabato 28 maggio 2022) Sono trascorsi già alcuni mesi da quando su Canale 5 ha avuto inizio la nuova edizione dell'Isola dei Famosi ovvero il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Più passano i giorni e più i naufraghi si trovano al centro di rumors di vario tipo, e negli ultimi giorni a far particolarmente discutere è stato quanto dichiarato dalla dottoressa Dvora Ancora secondo la quale in Honduras sarebbe presente un chirurgo pronto a ritoccare i naufraghi. Ma, è davvero così oppure no? A far luce sulla questione nelle ultime ore è stata l'ex naufraga Guendalina Tavassi. Il ritorno di Guendalina Tavassi in Italia Ha lasciato l'Honduras lo scorso lunedì la celebre influencer Guendalina Tavassi che non si è sentita di continuare la sua ...

