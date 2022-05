Hindley in rosa: 'È la maglia più bella del ciclismo'. Covi: 'Ho fatto di testa mia' (Di sabato 28 maggio 2022) la maglia più bella del ciclismo, un privilegio e un onore indossarla di nuovo su una strada così piena di difficoltà. È una sensazione incredibile". Jai Hindley, nuovo leader del Giro d'Italia, non ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) lapiùdel, un privilegio e un onore indossarla di nuovo su una strada così piena di difficoltà. È una sensazione incredibile". Jai, nuovo leader del Giro d'Italia, non ...

Advertising

Eurosport_IT : Cosa ha fatto Alessandro Covi: impresa! ????????-??-??????! Hindley scatta e non si prende più, l'australiano è la nuova ma… - corriereveneto : Giro d’Italia 2022, vince Alessandro Covi sulla Marmolada. Hindley nuova maglia rosa - Igor_rsn : RT @Eurosport_IT: Cambia la maglia rosa a 17km dalla fine del Giro, Jai Hindley scatta e non si prende più! ?????????? - NeonBrown10 : RT @Eurosport_IT: Cambia la maglia rosa a 17km dalla fine del Giro, Jai Hindley scatta e non si prende più! ?????????? - DALEX911 : Giro d'Italia 2022 tappa 20: impresa di Covi. Classifica generale: Hindley maglia rosa - Sport - Altri Sport -