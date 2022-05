Giro d’Italia 2022, tappa Verona-Verona: dove passa la corsa e a che ora, paesi e province attraversate (Di sabato 28 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vedrà domani, domenica 29 maggio 2022, andare in scena la ventunesima ed ultima tappa, la seconda cronometro individuale, con partenza ed arrivo a Verona dopo 17.4 km. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.55, mentre l’arrivo dell’ultimo è calcolato alle 17.10. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2022. CRONOTABELLA VENTUNESIMA tappa 29 MAGGIO Giro d’Italia 2022 PROVINCIA DI Verona63 Verona # Fiera 0,0 0,0 17,4 13:55 16:47 00:00:00 11:00 64 viale del ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada vedrà domani, domenica 29 maggio, andare in scena la ventunesima ed ultima, la seconda cronometro individuale, con partenza ed arrivo adopo 17.4 km. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.55, mentre l’arrivo dell’ultimo è calcolato alle 17.10. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti iattraversati domani dal. CRONOTABELLA VENTUNESIMA29 MAGGIOPROVINCIA DI63# Fiera 0,0 0,0 17,4 13:55 16:47 00:00:00 11:00 64 viale del ...

