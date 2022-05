Dino Giarrusso lascia il M5s, i miei consigli per le sue vacanze (Di sabato 28 maggio 2022) Sono passate più di 48 ore da quando l’europarlamentare siciliano, Dino Giarrusso, ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle e al momento non c’è stata nessuna telefonata da parte di Giuseppe Conte, né un sms, né un whatsapp, zero comunicazioni tra il leader del M5S e l’ex Iena (come lui stesso ama ancora farsi connotare). Cosa è successo? Intanto è il settimo europarlamentare grillino che lascia il M5S, senza contare la pletora di deputati e senatori che hanno abbandonato il movimento fondato da Beppe Grillo o che sono stati espulsi. Al di là del chiaro ed evidente problema di rappresentatività della compagine parlamentare (non sarebbe il caso di fare primarie vere, anziché far decidere solo gli iscritti on line?), il M5s ha anche un problema di comunicazione interno: tra loro non si parlano? Non sono previsti dei momenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Sono passate più di 48 ore da quando l’europarlamentare siciliano,, ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle e al momento non c’è stata nessuna telefonata da parte di Giuseppe Conte, né un sms, né un whatsapp, zero comunicazioni tra il leader del M5S e l’ex Iena (come lui stesso ama ancora farsi connotare). Cosa è successo? Intanto è il settimo europarlamentare grillino cheil M5S, senza contare la pletora di deputati e senatori che hanno abbandonato il movimento fondato da Beppe Grillo o che sono stati espulsi. Al di là del chiaro ed evidente problema di rappresentatività della compagine parlamentare (non sarebbe il caso di fare primarie vere, anziché far decidere solo gli iscritti on line?), il M5s ha anche un problema di comunicazione interno: tra loro non si parlano? Non sono previsti dei momenti ...

