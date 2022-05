“Uomini e Donne”, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: svelato un succoso retroscena (Di venerdì 27 maggio 2022) Ancora qualche settimana e poi anche Uomini e Donne spegnerà i riflettori per la consueta pausa estiva, per poi riprendere la normale messa in onda da settembre con tantissimi nuovi personaggi e storie. In questi ultimi giorni i telespettatori di Canale 5 stanno assistendo a dei veri e propri colpi di scena, soprattutto riguardanti le varie Dame e i vari Cavalieri del trono over. Ad esempio, le recenti vicende accadute nello studio di Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno confondendo le idee del pubblico. Tutto questo avrebbe portato Marco Alabiso a svelare un retroscena sul Magazine del programma. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.



