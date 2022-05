Ucraina, secondo l'Onu sono morti quasi 4mila civili dall'inizio della guerra (Di venerdì 27 maggio 2022) I civili morti nella guerra in Ucraina sono 3.998, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite. Il dato è relativo al periodo che va dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio, al 25 maggio. ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Inellain3.998,gli ultimi dati delle Nazioni Unite. Il dato è relativo al periodo che vadell'invasione russa, il 24 febbraio, al 25 maggio. ...

