Strage scuola in Texas, la polizia: "Il killer ha sparato almeno cento colpi" - "Sbagliato non irrompere in classe" (Di venerdì 27 maggio 2022) Il comandante che ha preso la decisione di non fare irruzione in classe pensava che 'non ci fossero bambini a rischio', ha spiegato il capo della polizia del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) Il comandante che ha preso la decisione di non fare irruzione inpensava che 'non ci fossero bambini a rischio', ha spiegato il capo delladel ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Texas: il marito di #Irma Garcia, la maestra della scuola elementare, uccisa mentre faceva scudo col suo corpo a… - fattoquotidiano : Strage in una scuola del Texas (21 morti), la più grave degli ultimi 10 anni. Biden annuncia: “Fermare la lobby del… - Agenzia_Ansa : Il killer della strage in Texas aveva annunciato le sue intenzioni su Facebook: 'Sto per sparare in una scuola', av… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Strage scuola Texas, la polizia: il killer ha sparato almeno cento colpi #dipartimentodipubblicasicurezzadellostato #… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: La strage nella scuola in Texas, la polizia: 'Il killer ha sparato almeno 100 colpi'. Domenica il presidente Biden sarà s… -