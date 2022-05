(Di venerdì 27 maggio 2022)29 maggio sarà una giornata storica per l’Associazione Italianadi. Per la prima volta un arbitro donna dellasarà impegnata a dirigere un match del campionato dilaziale.DiLa ventiduenneDiè stata infatti designata per arbitrare la partita del girone D ditra Pro Roma Calcio e Torre Angela. La gara è in programma29 maggio alle 11.00 presso lo stadio Danilo Vittiglio di Roma. Un altro tassello che il fischiettono aggiunge alla sua carriera arbitrale dopo ...

Advertising

TelemiaLaTv : 17 nuovi arbitri per la sezione di Locri - LaSiritide : #lasiritide #orsato 24/05/2022 - Arbitri Sezione Moliterno: Daniele Orsato regalo per una giornata che sa di storia… - AIALUGO : Campionato Playoff Tornei Sezione AIA Lugo C'è !!! #aialugo #aia #arbitri #calcio #sport #passione - FabPec53 : @GioMat86 Curiosità: nel settembre ‘17 venne a fare una visita (con compagna al seguito che si fece parecchio notar… - cramarche : È nato ieri Giacomo, figlio del Mentor regionale Simone Teodori e dell'assistente regionale Elettra Ribera, entramb… -

Il Faro online

Insieme al fischietto delladi Aprilia gli assistenti Carbone e Longo, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gliVar Di Paolo e Bindoni. - foto LivePhotoSport - . ari/red 27 - Mag - ...Si tratta di un evento importante per ladi Agrigento presieduta da Gero Drago, che premia l'arbitro più giovane esordiente in serie A , contraddistintosi per valori tecnici e ... Sezione arbitri di Formia, domenica Ilaria Di Florio esordisce in Promozione Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo della sezione di Bergamo e Roberto Fraggetta della sezione di Catania, quarto ufficiale Mario Cascone Nocera, al Var ci sarà il ...Sarà il Sig. Mattia Pascarella, della Sezione AIA di Nocera Inferiore, l'arbitro di Roma-Juventus Primavera, gara valida per le seminfinali dei playoff del campionato Primavera 1.