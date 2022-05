Rinnovo Mkhitaryan, incontro con la Roma: l’Inter pista concreta. Le ultime (Di venerdì 27 maggio 2022) Rinnovo Mkhitaryan, previsto un incontro con la Roma per discutere: l’Inter resta una pista concreta per il futuro In casa Roma tiene banca il Rinnovo di Mkhitaryan e dunque il suo futuro. Ancora non si è arrivati alla soluzione definitiva ed ecco che sullo sfondo avanza minacciosamente anche l’Inter. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la dirigenza giallorossa per capire se sarà possibile proseguire insieme. L’offerta dell’Inter stuzzica siccome sul piatto c’è un biennale, mentre la Roma offre un anno con opzione per il secondo. Sarà l’armeno a dover decidere il proprio futuro se restare nella Capitale oppure fare le valigie e andare a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), previsto uncon laper discutere:resta unaper il futuro In casatiene banca ildie dunque il suo futuro. Ancora non si è arrivati alla soluzione definitiva ed ecco che sullo sfondo avanza minacciosamente anche. Nei prossimi giorni è previsto uncon la dirigenza giallorossa per capire se sarà possibile proseguire insieme. L’offerta delstuzzica siccome sul piatto c’è un biennale, mentre laoffre un anno con opzione per il secondo. Sarà l’armeno a dover decidere il proprio futuro se restare nella Capitale oppure fare le valigie e andare a ...

