MotoGP | GP Italia Mugello 2022 Bastianini | “Qui Ducati competitiva; pioggia sarebbe un problema”

"La Ducati, su questa pista, è competitiva: il motore non le manca, la ciclistica è migliorata tanto, quindi sono contento. Oggi siamo stati veloci e abbiamo avuto un bel ritmo in entrambe le sessioni, è mancata un po' di velocità nel giro secco, però sono soddisfatto. Se dovesse piovere credo sia negativo per tutti, perché quella del Mugello è una pista che sull'acqua non ha grip e quindi diventerà difficile per me come per tutti, ma noi non molliamo". Queste le parole di Enea Bastianini dopo la giornata di prove libere valida per il GP d'Italia 2022 di MotoGP. Al Mugello, il più veloce è stato Aleix Espargaro, e Bastianini si è complimentato con l'Aprilia: "Vanno forte. Aleix sta facendo qualcosa di unico, quindi giù il cappello e ...

