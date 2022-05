MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fatto un passo in avanti con la carena piccola, giornata positiva” – VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Inizio positivo del weekend per Francesco Bagnaia: il pilota della Ducati ha Fatto registrare buoni tempi nelle prime due sessioni di prove libere di MotoGP, valide per il Gran Premio d’Italia. Infatti, nelle FP1 di questa mattina Pecco ha chiuso con il terzo tempo. Nel pomeriggio invece l’azzurro si è migliorato chiudendo al secondo posto, alle spalle di Aleix Espargaro, fresco di rinnovo e determinato nell’insidiare proprio le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller (sinora, in questo venerdì, ha dimostrato di poter essere competitivo). Questa l’analisi di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport sulle prove libere odierne: “Sappiamo tutti che questa pista mi piace molto, mi sono trovato molto bene con la carena piccola, mi aiuta, è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Inizio positivo del weekend per: il pilota della Ducati haregistrare buoni tempi nelle prime due sessioni di prove libere di, valide per il Gran Premio d’Italia. Infatti, nelle FP1 di questa mattina Pecco ha chiuso con il terzo tempo. Nel pomeriggio invece l’azzurro si è migliorato chiudendo al secondo posto, alle spalle di Aleix Espargaro, fresco di rinnovo e determinato nell’insidiare proprio le Ducati die Jack Miller (sinora, in questo venerdì, ha dimostrato di poter essere competitivo). Questa l’analisi diai microfoni di Sky Sport sulle prove libere odierne: “Sappiamo tutti che questa pista mi piace molto, mi sono trovato molto bene con la, mi aiuta, è stato ...

