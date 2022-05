“Mi è successo mentre ero sul set”. Il dramma di Nathalie Guetta proprio durante Don Matteo (Di venerdì 27 maggio 2022) Nathalie Guetta è l’attrice che da sempre Natalina nella fiction Don Matteo. Il suo personaggio è ormai molto apprezzato: tanti anni sul set le hanno fatto venire voglia di stabilità anche perché è da 22 anni è sul set di Don Matteo: “Adesso non farei teatro, con gli spettacoli sei ogni giorno in un posto diverso”. Terminate, dopo nove mesi, le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo, Nathalie ora ha bisogno di ricaricare le pile e lo farà con un viaggio a New York, dove rimarrà per due settimane. Nel suo futuro, c’è un progetto che riguarda la natura: “Con altri attori sto lavorando all’apertura di una fattoria, per accogliere animali abbandonati”, ha detto in una intervista a DiPiùTv. In questi anni Nathalie Guetta ha pensato talvolta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)è l’attrice che da sempre Natalina nella fiction Don. Il suo personaggio è ormai molto apprezzato: tanti anni sul set le hanno fatto venire voglia di stabilità anche perché è da 22 anni è sul set di Don: “Adesso non farei teatro, con gli spettacoli sei ogni giorno in un posto diverso”. Terminate, dopo nove mesi, le riprese della tredicesima stagione di Donora ha bisogno di ricaricare le pile e lo farà con un viaggio a New York, dove rimarrà per due settimane. Nel suo futuro, c’è un progetto che riguarda la natura: “Con altri attori sto lavorando all’apertura di una fattoria, per accogliere animali abbandonati”, ha detto in una intervista a DiPiùTv. In questi anniha pensato talvolta di ...

Advertising

magnonove : <<Non è successo niente>>, pensa Lina mentre finge ancora di leggere il suo libro; <<niente di particolarmente sign… - lattedimoran : che fastidio mi dà vedere quella cazzo di sentenza di johnny depp in tendenza mentre a stromboli è successo quel casino - marketingpmi : RT @MarcoFattorini: Bombardare una città, in mezzo alla strada, mentre passano i civili. È successo ieri a Kharkiv, dove sono morte 9 perso… - free_anto1 : RT @chiaravix: “Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo.” Cit. Maria Montessori E… - MarcoFattorini : Bombardare una città, in mezzo alla strada, mentre passano i civili. È successo ieri a Kharkiv, dove sono morte 9 p… -