Manspreading | perché è un problema se gli uomini si siedono a gambe larghe

(Di venerdì 27 maggio 2022) È successo a tutte almeno una volta: seduta in treno, in metro o in una sala d’attesa, devi farti piccola, metterti scomoda per fare spazio alla persona che siede accanto a te, alle suein particolare. Quella persona è quasi sempre un uomo. Sembra una cosa banale, ma il– così si definisce il fenomeno degliche– deriva e rafforza i ruoli e i modelli di genere. Cos’è il? Per(letteralmente “uomo che si allarga”) si intende l’abitudine, tutta maschile, di sedere con ledivaricate in luoghi pubblici come mezzi di trasporto – autobus, treni, metropolitana – ma anche sale d’attesa, e quindi invadere lo spazio vitale di chi è seduto loro vicino. Il termine, ...