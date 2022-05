LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dodici uomini in fuga, plotone distante 10?. C’è Vendrame (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 14.13 Dopo aver tirato a lungo si lascia sfilare Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). 14.10 La maglia azzurra Koen Bouwman transita per primo al GPM, mentre Richie Porte è in coda al plotone! E’ l’unico ad essersi staccato sinora, potrebbe avere qualche problema fisico! Brutto colpo per Richard Carapaz, considerando anche che Pavel Sivakov è caduto una trentina di chilometri fa e non sappiamo se abbia riportato conseguenze degne di nota… 14.07 Anche il gruppo tirato dalla Bora-Hansgrohe sta approcciando la salita di Villanova Grotte. 14.04 Nonostante le pendenze arcigne che incontrerà la carovana nei prossimi chilometri sarà abbastanza complicato andare a riprendere i fuggitivi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 14.13 Dopo aver tirato a lungo si lascia sfilare Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). 14.10 La maglia azzurra Koen Bouwman transita per primo al GPM, mentre Richie Porte è in coda al! E’ l’unico ad essersi staccato sinora, potrebbe avere qualche problema fisico! Brutto colpo per Richard Carapaz, considerando anche che Pavel Sivakov è caduto una trentina di chilometri fa e non sappiamo se abbia riportato conseguenze degne di nota… 14.07 Anche il gruppo tirato dalla Bora-Hansgrohe sta approcciando la salita di Villanova Grotte. 14.04 Nonostante le pendenze arcigne che incontrerà la carovana nei prossimi chilometri sarà abbastanza complicato andare a riprendere i fuggitivi, ...

