Il piano (fragile) dell’Italia per sbloccare il grano ucraino, le condizioni del Cremlino sulle rotte: così Zelensky dovrà fidarsi di Draghi (Di venerdì 27 maggio 2022) Se sul fronte della pace il premier Mario Draghi, dopo la telefonata con Vladimir Putin, ha detto di non vedere «spiragli di pace», è almeno su quello della «guerra del grano» che un varco potrebbe aprirsi nella complicata trattativa tra Mosca e Kiev in cui l’Italia sta cercando di inserirsi. E lo fa con un piano tanto ambizioso quanto fragile: «La collaborazione deve essere quella di sminare i porti e di garantire che non avvengano attacchi sul periodo di sminamento – ha detto Draghi in conferenza stampa ieri 26 maggio – Non abbiamo esplorato le garanzie. C’è stata una disponibilità di Putin a procedere in questa direzione. È una iniziativa che ho sentito di prendere per la gravità della crisi umanitaria. Speriamo». Il piano italiano continua nella direzione su cui da giorni il ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Se sul fronte della pace il premier Mario, dopo la telefonata con Vladimir Putin, ha detto di non vedere «spiragli di pace», è almeno su quello della «guerra del» che un varco potrebbe aprirsi nella complicata trattativa tra Mosca e Kiev in cui l’Italia sta cercando di inserirsi. E lo fa con untanto ambizioso quanto: «La collaborazione deve essere quella di sminare i porti e di garantire che non avvengano attacchi sul periodo di sminamento – ha dettoin conferenza stampa ieri 26 maggio – Non abbiamo esplorato le garanzie. C’è stata una disponibilità di Putin a procedere in questa direzione. È una iniziativa che ho sentito di prendere per la gravità della crisi umanitaria. Speriamo». Ilitaliano continua nella direzione su cui da giorni il ...

