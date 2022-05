Gianluca Vacchi parla l’ex colf filippina che gli fa causa costretta a ballare a tempo per i video su TikTok sennò spaccava tutto

Advertising

fanpage : Il clima di terrore dietro i balletti dell'imprenditore Gianluca Vacchi. La denuncia di una colf: - Corriere : «Gioco a padel 4 ore al giorno, sto molto con Blu. Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica dove dormo… - Corriere : Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti su Tik Tok e turni di lavoro massacranti» - Shashkov30 : RT @CarloZanni: La celebrazione di tale Gianluca Vacchi credo sia uno dei punti più bassi di #DomenicaIn. - FranAltomare : L’incipit di questo video, dopotutto, dice la verità su Gianluca Vacchi. #Enjoy -

Insulti, multe per ogni sbaglio, turni massacranti fino a venti ore. È il racconto di un incubo quello fatto da una filippina di 44 anni, ex collaboratrice domestica di. La donna, insieme a altri due ex dipendenti, ha fatto causa a mister Enjoy per lo sfruttamento e le vessazioni che dice di aver subito nei tre anni alle sue dipendenze e ora chiede ...Chiesto un risarcimento da 70mila euro per le condizioni di lavoro "degradanti" Una ex collaboratrice domestica di del noto imprenditore - influencerha avviato un contenzioso contro ...Insulti, multe e orari di lavoro ben al di là di quanto previsto dal contratto: il clima di “terrore” descritto dalla donna che ha lavorato per tre anni e mezzo nella villa in Sardegna dell’influencer ...La donna denuncia la mancanza dei riposi e delle ferie e faceva straordinari non retribuiti. E non è un caso isolato. Chiesto un risarcimento da ...