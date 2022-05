Advertising

Corriere : «Gioco a padel 4 ore al giorno, sto molto con Blu. Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica dove dormo… - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - fanpage : Il clima di terrore dietro i balletti dell'imprenditore Gianluca Vacchi. La denuncia di una colf: - angiuoniluigi : RT @leggoit: Gianluca Vacchi, l'ex colf gli fa causa: «Costretta a ballare a tempo per i video su TikTok» - leggoit : Gianluca Vacchi, l'ex colf gli fa causa: «Costretta a ballare a tempo per i video su TikTok» -

Conil paradigma è saltato .non è un imprenditore che passa dieci ore al giorno in azienda e nei palazzi del potere .è un azionista che vive di rendita, facendo soldi ...Gli anni di lavoro a casa disono descritti come un incubo. Sfruttamento, vessazioni. I video su TikTok che hanno reso famoso l'imprenditore, diventato influencer, una fonte di "stress tra il personale" perché se ...L’ex colf 44enne di Gianluca Vacchi avrebbe fatto causa a Mr Enjoy per sfruttamento e vessazioni subite sul luogo di lavoro. Una delle colf che hanno lavorato per Gianluca Vacchi nella sua villa in ...Gianluca Vacchi torna a far parlare di sé ma questa volta il celebre imprenditore e influencer italiano, famoso per la sua ricchezza ed i suoi eccessi, sembra finalmente cambiato grazie alla compagna ...