Formisano | «La Lega sta studiando la possibilità di scegliere orari compatibili coi pubblici all’estero»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Alessandro, Head of Operations, Market and Sales della Società Sportiva Calcio Napoli, è intervenuto al convegno “Calcio e neoliberismo”, in programma oggi al Mann, e ha raccontato delle strategie del club per avvicinare l’enorme bacino d’utenza potenziale a cui il Napoli può ambire nel tempo della globalizzazione del tifo. «Il bacino d’utenza è una questione delicata ovviamente. Io sostengo da tempo una teoria non scientifica che vede sostanzialmente tre cerchi concentrici di tifosi. Quelli più vicini all’epicentro della passione, che sono i più caldi, disponibili, inclini alla spesa, che possiedono un abbonamento a un broadcaster, che vengono allo stadio. Poi c’è un cerchio di mezzo, fatto di persone che guardano solo attraverso i broadcaster. I cerchi più lontani seguono le gesta del club ma non in una maniera così vicina, e vanno fidelizzati. La storia ...