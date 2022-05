Farfalle, il brano inedito di Michele Merlo: testo e significato (Di venerdì 27 maggio 2022) È uscito da pochi istanti il nuovo singolo inedito di Michele Merlo, dal titolo “Farfalle”. Mike Bird, questo era il suo nome d’arte quando partecipò al programma televisivo “Amici” è venuto a mancare un anno fa. Una manciata di giorni prima della sua scomparsa, Michele è a Modena al Take Away Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla “pandemia” ha bisogno di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe della sua anima” e pronte a “liberarsi come Farfalle”. Le cose da dire sono tante e il brano che le incardina quasi tutte è appunto “Farfalle”. Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondo significato del ... Leggi su zon (Di venerdì 27 maggio 2022) È uscito da pochi istanti il nuovo singolodi, dal titolo “”. Mike Bird, questo era il suo nome d’arte quando partecipò al programma televisivo “Amici” è venuto a mancare un anno fa. Una manciata di giorni prima della sua scomparsa,è a Modena al Take Away Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla “pandemia” ha bisogno di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe della sua anima” e pronte a “liberarsi come”. Le cose da dire sono tante e ilche le incardina quasi tutte è appunto “”. Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondodel ...

IlContiAndrea : Si intitola #Farfalle il brano inedito di #MicheleMerlo che sarà disponibile da venerdì. Intanto lunedì 6 giugno a… - Zayhugmee : RT @RevenewsI: A un anno dalla prematura scomparsa, venerdì 27 maggio arriva in radio e digitale #Farfalle, singolo inedito di #MicheleMerl… - LoreSebastiani : è in uscita Farfalle, l'ultimo brano di #michelemerlo, suo padre ne aveva parlato a #verissimo. Ascoltarlo sarà il… - _plumeClaire : RT @AssociazioneRR: “FARFALLE” è fuori il 27 maggio! In esclusiva il video ?? - livelifeVale : RT @AssociazioneRR: “FARFALLE” è fuori il 27 maggio! In esclusiva il video ?? -