Euronics “Voglia d’Estate”, il volantino che ci fa sognare con i suoi sconti incredibili (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ attivo un nuovo volantino presso la nota catena di distribuzione di elettrodomestici e prodotti d’elettronica, Euronics. Nel dettaglio la nuova promo si chiama “Voglia d’Estate”, e riguarda tutti i punti vendita dei gruppi Dimo, SIEM e Bruno. volantino Euronics, 27/5/2022 – Computermagazine.itLe offerte speciali sono scattate nella giornata di ieri, 26 maggio 2022, e andranno avanti fino al prossimo 8 giugno 2022, e come detto sopra, permetteranno di ottenere importanti sconti su prodotti davvero interessanti. Andiamo a scoprire insieme qualche offerta, facendo come sempre il raffronto con il prezzo praticato da Amazon, e cominciamo con un ottimo tablet a marchio Lenovo, leggasi il modello M10 HD, che troverete in vendita sia da Euronics che da ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ attivo un nuovopresso la nota catena di distribuzione di elettrodomestici e prodotti d’elettronica,. Nel dettaglio la nuova promo si chiama “”, e riguarda tutti i punti vendita dei gruppi Dimo, SIEM e Bruno., 27/5/2022 – Computermagazine.itLe offerte speciali sono scattate nella giornata di ieri, 26 maggio 2022, e andranno avanti fino al prossimo 8 giugno 2022, e come detto sopra, permetteranno di ottenere importantisu prodotti davvero interessanti. Andiamo a scoprire insieme qualche offerta, facendo come sempre il raffronto con il prezzo praticato da Amazon, e cominciamo con un ottimo tablet a marchio Lenovo, leggasi il modello M10 HD, che troverete in vendita sia dache da ...

Advertising

TuttoTechNet : Euronics dà il via alle offerte Voglia d’Estate con sconti fino al 50% - zazoomblog : Euronics ‘Sconti Adesso’ e ‘Voglia d’Estate’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino all’8 giugno - #Euronics #‘… - CorriereCitta : Euronics, ‘Sconti Adesso’ e ‘Voglia d’Estate’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino all’8 giugno - lorenzo10469500 : Volantino Euronics 'Voglia d'Estate' e 'Sconti Adesso': promo speciali in tutta Italia - SmartWorld - News24_it : Volantino Euronics 'Voglia d'Estate' e 'Sconti Adesso': promo speciali in tutta Italia - SmartWorld -