Coronavirus, 105 morti e 19.666 contagi in un giorno: tasso di positività al 9,9% (Di venerdì 27 maggio 2022) Il bollettino del 27 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 105 decessi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. nella giornata di oggi c’è stato un incremento di 19.666 contagi. Gli attualmente positivi sono 738.946. La situazione negli ospedali Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 224 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è 252, di questi 18 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.449.697. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 733.136. Tamponi e tasso di positività Il tasso di positività si attesta quota 9,9% (ieri 10%). Sul fronte dei tamponi, nelle ultime 24 ore c’è stato un ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il bollettino del 27 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 105 decessi danelle ultime 24 ore in Italia. nella giornata di oggi c’è stato un incremento di 19.666. Gli attualmente positivi sono 738.946. La situazione negli ospedali Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 224 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è 252, di questi 18 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.449.697. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 733.136. Tamponi ediIldisi attesta quota 9,9% (ieri 10%). Sul fronte dei tamponi, nelle ultime 24 ore c’è stato un ...

