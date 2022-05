Comunista | distrutti i cd di Laura Pausini La sua risposta zittisce tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022)ha fatto infuriare i suoi fan cubani. Il motivo? La cantante, recentemente risultata positiva al covid, è stata sorpresa in compagnia di un gruppo di membri del controspionaggio di Cuba. Si tratterebbe delle forze speciali fondate da Fidel Castro nel 1959 che, secondo le voci più critiche, verrebbero utilizzate dal governo per reprimere il dissenso della popolazione. Non l'avesse mai fatto! La foto ha iniziato a circolare ora sul web e i suoi fan cubani, esuli a Miami, non l'hanno presa bene. Hanno iniziato una vera e propria rivolta contro la cantante italiana. I fatti risalgono al 21 maggio ma sono diventati di dominio pubblico solo ora grazie alla segnalazione della pagina Instagram Iconografie XXI. L'agenzia stampa spagnola EFE ha seguito la protesta organizzata da Virgilia Mombisa avvenuta nel quartiere Little Havana, qui i ...