Calenda dice che Salvini "sembra Miss Universo" (ma non perché è bello) | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Essere Miss Universo senza apparenti meriti estetici. Carlo Calenda utilizza il paragone con il concorso di bellezza più famoso del mondo per parlare delle continue parole di Matteo Salvini sulla richiesta di pace tra Russia e Ucraina. Il leader di Azione, ovviamente, non ce l'ha con il pensiero espresso dal leader della Lega, ma trova alquanto banale e buffo ridursi a rilasciare queste dichiarazioni spot senza rendersi conto che il conflitto non può terminare fino a che i militari inviati dal Cremlino proseguiranno in quella loro offensiva inizia oltre tre mesi fa. Poi, però, c'è anche una stoccata sul passato del segretario del Carroccio e alcune sue vecchie dichiarazioni da "innamorato" di Vladimir Putin.

