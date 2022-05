Cade da impalcatura mentre monta un infisso: muore Salvatore Marchetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Messina – Salvatore Marchetta, 49 anni è deceduto all’ospedale Papardo di Messina per le ferite riportate dopo essere caduto da una impalcatura ieri a Messina. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, ieri pomeriggio (26 maggio) l’uomo ha perso l’equilibrio mentre stava montando un infisso in un’abitazione al secondo piano di una palazzina della zona nord. È precipitato nel vuoto riportando gravissime ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che lo ha trasferito al Pronto soccorso del Papardo.Subito è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma per lui non c’è stato niente da fare. Salvatore Marchetta, molto conosciuto in città, svolgeva l’attività di steward allo stadio. Toccante il messaggio di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022) Messina –, 49 anni è deceduto all’ospedale Papardo di Messina per le ferite riportate dopo essere caduto da unaieri a Messina. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, ieri pomeriggio (26 maggio) l’uomo ha perso l’equilibriostavando unin un’abitazione al secondo piano di una palazzina della zona nord. È precipitato nel vuoto riportando gravissime ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che lo ha trasferito al Pronto soccorso del Papardo.Subito è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma per lui non c’è stato niente da fare., molto conosciuto in città, svolgeva l’attività di steward allo stadio. Toccante il messaggio di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto per le ferite riportate cadendo da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto ieri a Messina. L'uomo… - SkyTG24 : Incidente sul lavoro a #Messina, cade da impalcatura: morto 49enne - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Cade da impalcatura, muore un operaio, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto - - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto per le ferite riportate cadendo da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto ier… - Leonessa121 : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto per le ferite riportate cadendo da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto ieri a Messina. L'uomo aveva… -