Willy Monteiro | Gabriele Bianchi si difende in aula | «Non sono in grado di picchiare così»

(Di giovedì 26 maggio 2022)le battute finali del processo per l’omicidio del giovaneDuarte, massacrato di botte a Colleferro, nel settembre 2020, mentre usciva da un locale con gli amici. La sentenza però, contrariamente alle attese, non sarà oggi ma il 14 luglio, come ha specificato il presidente della corte di Assise di Frosinone, prima di dare la parola agli avvocati difensori dei principali imputati, i fratellie Marco, i protagonisti e i più violenti nel pestaggio, stando alla ricostruzione della procura di Velletri. «non l’ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa», ha detto, rivolgendosi alla corte prima che ...

Advertising

Open_gol : La sentenza è stata rinviata a luglio - ilfaroonline : Omicidio Willy Monteiro, Bianchi: “Non l’ho toccato neanche con un dito”. Sentenza rinviata a luglio - Open_gol : Oggi le arringhe difensive dei due fratelli, accusati di aver picchiato il giovane Willy fino ad ucciderlo - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Omicidio Willy, Gabriele Bianchi: «Non l’ho toccato con un dito. Vorrei tornare indietro e cambiare tutto» - neXtquotidiano : Gabriele Bianchi dice di essere innocente e di non aver toccato Willy Monteiro neanche con un dito -

Sono le battute finali del processo per l'omicidio del giovaneDuarte , massacrato di botte a Colleferro, nel settembre 2020, mentre usciva da un locale con gli amici. La sentenza però, contrariamente alle attese, non sarà oggi ma il 14 luglio, ...Slitta al 14 luglio la sentenza per l'omicidio diDuarte massacrato di botte nel settembre del 2020 a Colleferro. Lo ha annunciato il presidente della Corte d'Assise di Frosinone prima di lasciare la parola al difensore dei fratelli ...«Non sono io il responsabile della morte di Willy. In passato posso aver commesso errori, ma vi prego di credermi che Willy non l'ho toccato con un dito»."Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa". Lo ha detto Gabriele Bianchi, uno dei quattro accusati dell' ...