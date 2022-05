Via le sanzioni in cambio di grano e gas. L’offerta di Putin a Draghi (Di giovedì 26 maggio 2022) Mario Draghi ha chiamato Vladimir Putin. Lo rende noto il Cremlino, citato dalla Tass. Il colloquio, spiega Palazzo Chigi, si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo. “Mosca è pronta a contribuire a una soluzione alla crisi alimentare se saranno revocate le sanzioni”, ha detto il leader russo al presidente del Consiglio italiano. Durante la telefonata, incentrata sull’Ucraina, si è parlato anche di energia. Putin ha garantito fornitura ininterrotta di gas all’Italia. Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Marioha chiamato Vladimir. Lo rende noto il Cremlino, citato dalla Tass. Il colloquio, spiega Palazzo Chigi, si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo. “Mosca è pronta a contribuire a una soluzione alla crisi alimentare se saranno revocate le”, ha detto il leader russo al presidente del Consiglio italiano. Durante la telefonata, incentrata sull’Ucraina, si è parlato anche di energia.ha garantito fornitura ininterrotta di gas all’Italia.

Advertising

Rog_2 : RT @formichenews: Via le sanzioni in cambio di grano e gas. L’offerta di Putin a Draghi ?? - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Via le sanzioni in cambio di grano e gas. L’offerta di Putin a Draghi ?? - formichenews : Via le sanzioni in cambio di grano e gas. L’offerta di Putin a Draghi ?? - LucaBurnout : RT @SoniaLaVera: La Russia: Se togliete alcune sanzioni, noi sblocchiamo il grano - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @carolpantanifi @borghi_claudio Figurati, ci mancherebbe! Io però mi ricordo che fu Marco Zanni (lo stesso che di recente… -